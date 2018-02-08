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Eğitim değerlendirildi

SARIKAYA ilçesinde, Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönem eğitim çalışmaları değerlendirildi.

Eğitim değerlendirildi

SARIKAYA ilçesinde, Kaymakam Yasin Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönem eğitim çalışmaları değerlendirildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Eğitim değerlendirildi

Namık Kemal İlköğretim Kurumu Siyasettin Eser Konferans salonundaki toplantıda ‘Okul Güvenliği, Okul Servisleri, Uyuşturucu ile Mücadele’ konuları da ele alındı.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Jandarma Komutanı Teğmen Yuşa Kılınç, Emniyet Müdürü Komiser Kadir Topkaya, Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş ile birlikte okul kurum müdürleri, okul aile birliği temsilcileri katıldı.
Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, okullarda güvenlikle ilgili yapılan çalışmalar, okul servislerinin komisyonlar marifetiyle değerlendirilmesi, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konularında öğrenci ve velilere rehber öğretmenler tarafından oluşturulan komisyon marifetiyle seminerler düzenlendiğinin bilgisinin verildi.
Kaymakam Yasin Özcan, eğitim güvenliği kapsamında bahsedilen konularla ilgili yapılan çalışmaların yakın takipçisi olduklarını söyledi.
Özcan, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe emniyet müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve diğer paydaşlarla organize güzel çalışmaların yapıldığının altını çizdi.
Özcan, bunun olumlu sonuçlarının okullarda gözlemlediklerini ifade ederek, bu dönemde de güvenliğin sağlanması kapsamında çalışmaların titizlikle yürütüleceğini, kendilerinin de çalışmaların yakinen takipçisi olacaklarının altını çizdi.

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