Eğitim değerlendirildi

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürleri katılım sağladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantı 2 oturum şeklinde yapıldı. Sabah saat 10.00’da merkez okul müdürleri ile yapılan toplantı, saat 15.30 da ise İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile gerçekleştirildi. Yozgat’ın eğitimiyle ilgili konuşulan toplantıda, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ulusal ve yerel projelerin değerlendirilmesi ve gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda, yıl sonu hazırlıkları, yaz okulları, okul öncesi eğitim, çevre dostu 1000 okul projesi, temel eğitimde 10 bin okul projesi, hayat boyu öğrenme ve halk oyunları şenliği, eğitim kurumları onarımları, ESER Projesi, dezavantajlı okullar ve öğrenciler, TYT ve YKS hazırlıkları ile ilgili konular görüşülerek kararlar alındı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Çetingöz tarafından hafta sonu gerçekleşecek olan Liseye Geçiş Sınavıyla ilgi yapılacaklar ve dikkat edilecek hususlar konusunda sunum yapıldı.

Haber Merkezi