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Eğitim değerlendirildi

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Merkez Okul Müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden eğitim süreçlerini değerlendirme toplantısı yapıldı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 00:56
Eğitim değerlendirildi

Toplantıda 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçilecek olan köy okulları ile 1 Mart'ta yüz yüze eğitime geçilecek olan tüm okulların hazırlıkları, yapılan, yapılacak faaliyetler ile ilgi çalışmalar, salgın sürecine uygun hale getirilmesi için alınacak önlemler masaya yatırıldı. Sınıfların yüz yüze eğitim için uygun hale getirilerek, dezenfekte işlemlerinin yapılması, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), kurum kültürünün önemi, mesleki eğitim okullarından mezun olan öğrencilerimizin istihdamının takip edilerek, sistematik veri tabanı oluşturulması, ESER projesi ve alt projelere katılım ve takibi, sosyal sorumluluk projeleri ele alındı. TEKNOFEST yarışmaları, TÜBİTAK projeleri, destekleme ve yetiştirme kursları, halk eğitim merkezlerinde açılan, açılacak kurslar, okuma yazma kurslarına katılım konuları da görüşülerek çeşitli kararlar alındı. 

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Eğitim Değerlendirildi
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