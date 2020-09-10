Eğitim değerlendirildi

Toplantıya, Şube Müdürleri Haluk Timur ve Agah Ayhan da katıldı. Namık Kemal İlkokulu Konferans Salonundaki toplantıda, anaokulu ve ilkokul müdürleriyle 21 Eylülde 2020 tarihinde başlayacak olan okul öncesi ve 1.sınıfların yüz yüze eğitimi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Milli Eğitim Müdürü Yıldaş, ‘’Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un yüz yüze eğitimi ile ilgili açıklamaları paylaşıldı. Öğrencilerin okulda sosyal mesafe kuralına göre bulunmaları ile ilgili planlamalar yapıldı. Okulların hijyen durumları ve ihtiyaçları görüşüldü’’ dedi.