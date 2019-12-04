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Eğitim camiasının acı günü

AKDAĞMADENİ Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı İsmail Yıldız’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi eğitim camiasını ve sevenlerini üzdü.

Eğitim camiasının acı günü

AKDAĞMADENİ Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı İsmail Yıldız’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi eğitim camiasını ve sevenlerini üzdü.

04 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
Eğitim camiasının acı günü

Merhum Yıldız, Akdağmadeni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da memleketi olan Kayseri’ye gönderildi. Yıldız, dün öğle namazını müteakip Kayseri Talas Dedeoğlu Camiinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. 

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Eğitim Camiasının Acı Günü
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