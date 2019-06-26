Eğitim Çalıştayı tamamlandı

Çalıştayda Merkez Müdürü Erol Özel koordinatörlük görevini üstlendi. Merkez Müdürü Erol Özel, çalıştaya konu olan projenin AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında desteklendiğini söyledi. Özel, ‘Özel yetenekli öğrencilerimiz için yetenek sizsiniz öğretmenim adlı projede Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden 8 kişiden oluşan iki farklı hareketlilik grubu oluşturulmuş, İspanya’nın Malaga Kentinde 22 Nisan – 3 Mayıs 2019 tarihlerinde işbaşı gözlem faaliyeti, Dijital Eğitim içerikleri, Sınıf ortamları oluşturmak üzere kurs faaliyetlerinde bulunmuştuk’ dedi.

Okul Müdürü Özel, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi olarak, buradan edinilecek bilgiler ışığında ülkemizin ve geleceğimizin umudu öğrencilere, yerelde ‘Özel Yetenekli Öğrencilerin’ eğitiminden sorumlu tüm kurum, kuruluş ve kişilere ulaşmış olacaklarını anlattı. Özel, ‘Öğrencilerimizin eğitimine fayda ve katkı sağlayacağımızı umuyor, çalıştay çıktılarının dijital ortamlar ve baskılı materyaller aracılığıyla proje hedef kitlesine ulaştırmayı gaye edindiğimizi belirtmek isteriz’’ diye konuştu.