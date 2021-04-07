Eğitim çalışmaları devam ediyor

İŞKUR tarafından, Yozgat’ta faaliyet gösteren Tepe Servis ve Yönetim şirketi firması işbirliği ile imzalanan İşbaşı Eğitim Programı Sözleşmesi ile toplamda 28 kişiye çeşitli mesleklerde istihdam edileceği kaydedildi. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen etkinlik kapsamında Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti alan 14 kadın katılımcıya İş Kulübü eğitimi verildi. Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, ‘’İş arama sürecinde bulunan kadınlara İş-Kur İl Müdürlüğü ile koordine içerisinde ‘nasıl bir iş aramaları, iş arama yöntemleri, cv hazırlama teknikleri, telefonla görüşme ve mülakat teknikleri gibi iş aramayı kolaylaştıran konularda iş kulübü eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını teslim ettik’’ dedi.

YENİ KURSLAR

İŞKUR Yozgat İl Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleri ile ortaklaşa meslek edindirme kursları açmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Yöresel Bez Dokumacısı, Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) ve Sepet Örücülüğü mesleklerinde toplam 55 katılımcıya yönelik Mesleki Eğitim Kursları açıldı. Şefaatli Halk Eğitim Merkezi’nde ise Föncü (Kuaför Elemanı), Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) ve Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı mesleklerinde açılan kurslara 50 kursiyer devam ediyor.