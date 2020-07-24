Eğitim Bir Sen’in yetkisi devam ediyor

MEMUR-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası Yozgat Şubesi, bu yıl da Yozgat Merkez, ilçeler ve Bozok Üniversitesi’nde eğitim hizmet kolunda 3 bin 556 üye ile en yakın sendikaya 2 binin üzerinde üye farkıyla yetkiyi aldı.

Eğitim Bir-Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, özgün sendikal anlayışıyla sendikacılığı kavga zemininden rekabet zeminine taşıyarak çözüm odaklı, tenkit değil tevhit esaslı, sorunun değil çözümün paydaşı olan bir yaklaşımla hareket ettiklerini söyledi. Şerefli, ‘’Eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının geliştirmek için emek, ekmek ve hak mücadelesi vererek özelde Yozgat’ta genelde bütün yurtta üyelerinden aldığı destek ile Eğitim-Hizmet kolunda elde ettiği kazanımlar ile her zaman Eğitim emekçilerinin yanında olmuştur’’ dedi.

Şerefli, Eğitim Bir-Sen’in kamusal alandaki en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olmanın sorumluluğu ile Milli ve Yerli Teşkilat yapısıyla, sahip olduğu dinamizm, medeniyet, değer odaklı duruşuyla hak, özgürlük emek, ekmek mücadelesi yürüttüğünü bildirdi. Şerefli, bununla birlikte ortaya koyduğu eylemlerle her zaman Milli İradenin yanında askeri ve sivil vesayetçilerin karşısında yer alarak, mazlumların gür sesi olduğunu vurguladı.

Şerefli, ‘’Eğitim Bir-Sen olarak yetkiyi taçlandırdığımız süreci kamu çalışanlarımıza bir hizmet yarışı, demokratik bir süreç olarak görüyoruz. Yetkili olmanın bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Yetkiyi taçlandırdığımız bu süreçte Eğitim Bir-Sen’li olmanın sorumluluğunu ve çalışkanlığını sergileyerek il merkezimizde, bütün ilçelerimizde ve üniversitemizde yetkiyi devam ettiren il, ilçe, üniversite başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, kadın komisyonlarımıza, dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyoruz.

Sendikal varlığımız olan Eğitim Bir-Sen’in asil üyelerine bizlere verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonra da üyelerimizin bizlere vereceği güçle temel hak ve özgürlükler noktasında kararlı mücadelemize hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir’’ diye konuştu.