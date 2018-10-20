Eğitim Bir Sen’den ‘andımız’ tepkisi

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Şerefli, Danıştay’ın verdiği kararda, temel hak ve özgürlükleri askıya alındığını savunan Kenan Şerefli, “Darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye’nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini göz ardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur” şeklinde konuştu. Kenan Şerefli, kararın Türkiye'nin taraf olduğu başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye ve doğal hukuka aykırı olduğunun altını çizdi. Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Şerefli, “Eski Türkiye’nin en önemli vasfı olan toplum mühendisliğinin tezahürü, farklılıkları yok sayan hatta zor kullanarak değiştiren, tektipleştirme politikasının esas alındığı, militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andımızın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyor; itiraz merciinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz” ifadelerinde bulundu.