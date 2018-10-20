Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96455
ALTIN
223.181
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3967
EURO
6.5275

Eğitim Bir Sen’den ‘andımız’ tepkisi

EĞİTİM Bir Sen Yozgat Şubesi Danıştay’ın andımız ile ilgili verdiği karara tepki gösterdi. Sendika binasında basın açıklaması yapan Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, siyasi iradenin kararına sahip çıkması gerektiğini belirtti. Kenan Şerefli “Eski Türkiye’nin hortlatılmasına geçit verilmemelidir” dedi.

Eğitim Bir Sen’den ‘andımız’ tepkisi

EĞİTİM Bir Sen Yozgat Şubesi Danıştay’ın andımız ile ilgili verdiği karara tepki gösterdi. Sendika binasında basın açıklaması yapan Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, siyasi iradenin kararına sahip çıkması gerektiğini belirtti. Kenan Şerefli “Eski Türkiye’nin hortlatılmasına geçit verilmemelidir” dedi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
16 Okunma
Eğitim Bir Sen’den ‘andımız’ tepkisi

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Şerefli, Danıştay’ın verdiği kararda, temel hak ve özgürlükleri askıya alındığını savunan Kenan Şerefli, “Darbe dönemi anayasalarıyla şekillenen eski Türkiye’nin ezberlerini gerekçe olarak sunmuş, hukukun evrensel ilkelerini göz ardı ederek toplumsal birliğe ağır bir darbe vurmuştur” şeklinde konuştu. Kenan Şerefli, kararın Türkiye'nin taraf olduğu başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere birçok uluslararası sözleşmeye ve doğal hukuka aykırı olduğunun altını çizdi. Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Şerefli, “Eski Türkiye’nin en önemli vasfı olan toplum mühendisliğinin tezahürü, farklılıkları yok sayan hatta zor kullanarak değiştiren, tektipleştirme politikasının esas alındığı, militarist toplum kurma özleminin ürünü olan andımızın tekrar hortlatılması sonucunu doğuracak bu kararı kabul etmediğimizi dile getiriyor; itiraz merciinin adaleti ve hukuku tesis edeceğine olan inancımızı koruyoruz” ifadelerinde bulundu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BOZOK YENiLENiYOR
BOZOK YENiLENiYOR
Öğrenciler Hakkari’de
Öğrenciler Hakkari’de
Boğazlıyan Eğitimi Konuşuldu
Boğazlıyan Eğitimi Konuşuldu
Veliler bilgilendirildi
Veliler bilgilendirildi
Dikiş Kursu açıldı
Dikiş Kursu açıldı
Resim Kursu açıldı
Resim Kursu açıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim