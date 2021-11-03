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Eğitim-Bir-Sen talepte bulundu

Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM gündemine getirilmesini istedi.

03 Kasım 2021 Çarşamba 00:20
Eğitim-Bir-Sen talepte bulundu

Şube Başkanı Kenan Şerefli, sendika üyeleriyle birlikte şube binasında yaptığı açıklamada, öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulmasının artık daha fazla ertelenmemesi gerektiğini kaydetti. Şerefli, Türkiye'de fiili olarak 1 milyon 200 bini aşkın öğretmemen görev yaptığını aktardı. Şerefli, ‘’Öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir. Çıkarılıp yürürlüğe konulacak kanunun hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kanun olarak düzenlenmesini bekliyoruz. Bu mümkündür, beklenti de bu doğrultudadır. Aksi halde yapılacak çalışma anlamsızlaşır’’ dedi. •Sümeyye İlhan•

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