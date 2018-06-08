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Eğitim Bir Sen, değerlendirdi

EĞİTİM Bir sen Yozgat Şube Başkanlığı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının, öğrencilerin emeklerinin karşılığını görecekleri karne heyecanıyla sona erdiğini hatırlatarak, ‘’Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kendilerini yenileyerek başlayacakları yeni dönemden önce yetkililerin ve yöneticilerin çözmesi gereken birçok sorun, iyi bir gelecek için ortadan kaldırması gereken pek çok engel bulunmaktadır’’ dedi.

Eğitim Bir Sen, değerlendirdi

EĞİTİM Bir sen Yozgat Şube Başkanlığı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılının, öğrencilerin emeklerinin karşılığını görecekleri karne heyecanıyla sona erdiğini hatırlatarak, ‘’Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kendilerini yenileyerek başlayacakları yeni dönemden önce yetkililerin ve yöneticilerin çözmesi gereken birçok sorun, iyi bir gelecek için ortadan kaldırması gereken pek çok engel bulunmaktadır’’ dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Eğitim Bir Sen, değerlendirdi

Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin en stratejik, en hassas ve en önemli meselesinin eğitim olduğuna inandıklarının altı çizildi. ‘’Demokratikleşme yolunda kararlı adımlarla ilerleyen, hem ekonomik hem de siyasal alanda küresel bir aktör olma hedefiyle hareket eden Türkiye’nin eğitime daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Aslında son yıllarda, okullaşma oranlarının artması, okulların fizikî ve teknolojik kapasitesinin gelişmesi, öğretmen açığının her geçen yıl azalması ve GSYH’den eğitime ayrılan kaynağın artırılması gibi fiziki ve eğitimin dış etmenlerindeki iyileşmeler eğitimin nitelik problemini çözmemekte; eğitim, pedagojik boyutuyla da usta dokunuşlara ihtiyaç duymaktadır’’ görüşüne yer verildi.

Açıklamada, ‘Eğitim ve öğretim, mevzuatın üstünde, müfredatın dışında, ders programlarıyla sınırlanamayacak derecede hayatın her anını kuşatan bir faaliyet olarak görülmeli; yaz, bir tatil değil, daha iyi bir başlangıç için bir mola olarak değerlendirilmelidir. Açıklamada, ‘Hayat her anıyla bir okul, her yenilik gelişim için bir merhale, edinilen her güzel davranış yeni bir kazanımdır’ anlayışıyla yeni başlangıçlar için nitelikli dokunuşlar gerçekleştireceğimiz, kendimize ve gelişimimize katkıda bulunacak faaliyetlere ağırlık vereceğimiz bir dönem olması temennisiyle yoğun emeklerinden dolayı tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimize güzel bir gelecek diliyoruz’’ ifadelerine yer verildi.

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