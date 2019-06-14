Eğitim, Bilim, Kültür Şenliği

Kaymakam Evren Çakır ile birlikte ilçe yöneticileri de açılışta hazır bulundu. Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, okulların birer bilim yuvası, aynı zamanda sosyal olaylara duyarlı, kendilerini gerçekleştirebilen yetenekli gençler yetiştirmekte olduğunu söyledi. Akkan, ‘’Çekerek'in böyle geniş çaplı bir etkinliği yapabiliyor olmasında, tüm çalışanlarımızın büyük emeği var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Çekerek eğitime katkı sunmaktan son derece onurlu ve mutluyuz’’ dedi. Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin müzik dinletisi, Akbay İlkokulu ve Şehit Hüseyin Kayacı İHO öğrencilerinin gösterileri ile başlayan etkinlik, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda yapılan projelerin sergilenmesi ile devam etti. Ziyaretçiler sanat eserlerini inceledi. Yetenekleri doğrultusunda ebru yaptı. Kaligrafi sanatı ile isimlerini yazdı. Ziyaret alanına gelen öğrenciler için Atatürk Ortaokulu'nun hazırladığı tiyatro gösterisi düzenlendi. İkramlar sonrası Çekerek Eğitim, Bilim ve Kültür Şenliği sona erdi.