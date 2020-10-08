Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1148
ALTIN
482.054
DOLAR
7.9102
STERLİN
10.2468
EURO
9.3018

Eğitim başladı

Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde planlanan kurslarla ilgili yüz yüze eğitim çalışmalarına başlandı. Vali Ziya Polat, merkezi gezerek, bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:59
Eğitim başladı

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından, 2020/2021 eğitim sezonunda planlanan kurslarda, yeterli kursiyere ulaşılmasının ardından yüz yüze eğitime geçildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın eşlik ettiği ziyarette Vali Polat, merkez çalışmaları ve kurslar hakkında bilgi aldı. HEM bünyesinde açılan kursları da gezen Valimiz Polat, kursiyerlere başarılar dileyip maske, mesafe, temizlik konusunda hassas davranmalarını istedi. Vali Polat, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri de inceledi. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OKUMANIN MEKANI YOK
OKUMANIN MEKANI YOK
Kaymakam okulları gezdi
Kaymakam okulları gezdi
Personel göreve başladı
Personel göreve başladı
GEREKLi ADIMLAR ATILSIN!
GEREKLi ADIMLAR ATILSIN!
Okullarda yüz yüze eğitim hazırlıkları başladı
Okullarda yüz yüze eğitim hazırlıkları başladı
OKULLARA ‘TEMiZ’ BELGESi
OKULLARA ‘TEMiZ’ BELGESi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim