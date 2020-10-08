Eğitim başladı

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından, 2020/2021 eğitim sezonunda planlanan kurslarda, yeterli kursiyere ulaşılmasının ardından yüz yüze eğitime geçildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın eşlik ettiği ziyarette Vali Polat, merkez çalışmaları ve kurslar hakkında bilgi aldı. HEM bünyesinde açılan kursları da gezen Valimiz Polat, kursiyerlere başarılar dileyip maske, mesafe, temizlik konusunda hassas davranmalarını istedi. Vali Polat, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünleri de inceledi.