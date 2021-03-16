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Eğitim başladı

ELEKTRİK dağıtım sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanabilmesi için başlatılan ‘Enerjinin Yıldızları’ projesi kapsamında Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı'nda öğrenim gören öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

16 Mart 2021 Salı 00:04
Eğitim başladı

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'den (ÇEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, maske, mesafe ve hijyen kurallarına büyük özen gösterilen derslere 11'nci sınıflarda 16, 12'nci sınıflarda ise 18 öğrenci katılıyor. Valilik izni ile gerçekleştirilen uygulamalı meslek derslerine, okul öğretmenlerinin yanı sıra ÇEDAŞ çalışanları da mentor olarak giriyor. Eğitim başlamadan önce öğrencilerin HES kodlarını alarak yakın takip başlatan okul yönetimi ayrıca derslerden önce düzenli olarak ateş ölçümü yapıyor. Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan sınıflarda, öğrenciler maskeleri ile derse katılıyor. •aa)

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Eğitim Başladı
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