Eğitim Akademisi başladı

Bu kapsamda Şehitler Fen Lisesi ve Erdoğan Akdağ Fen Lisesi’nde öğrencilere ‘Hızlı Okuma Semineri’ verildi. Anlayarak hızlı okuma tekniklerinin anlatıldığı eğitim çalışmasında, ‘anlayarak hızlı okuma teknikleri, dikkat arttırma ve hafıza geliştirme teknikleri, nasıl bir öğretmen, rehberlik, öğretme, öğrenme, kuram yaklaşımları, alternatif öğretim yöntem ve teknikleri, zeka oyunları, gelişim psikolojisi, eğitim-öğretim hizmeti verenler için mesleki etik ilkeler, problem çözme yöntem ve teknikleri, beden dili, okul temelli mesleki gelişim modeli, okul temelli mesleki gelişim modeli kapsamında yapılan örnek uygulamalar’ konu başlıkları ile yer aldı. •Sümeyye İlhan•