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Eğitiliyorlar, üretiyorlar

YOZGAT Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu ile Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrenciler, aldıkları eğitimleri üretime dönüştürerek, birbirinden güzel el sanatları çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Eğitiliyorlar, üretiyorlar

YOZGAT Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu ile Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrenciler, aldıkları eğitimleri üretime dönüştürerek, birbirinden güzel el sanatları çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
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Eğitiliyorlar, üretiyorlar

Okulu ziyaret eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç,  öğrencilerle birlikte pasta kesti, öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin titizlikle bu çocukların eğitimine katkı sağladığını belirten Vali Yurtnaç, “Yapılan bu iş memuriyetten daha çok gönüllülük işi. Öğretmenlerimiz bu tür dezavantajlı çocukların eğitiminde büyük bir sabır göstermeleri gerekiyor. Bu sabrın mükafatı da inşallah manevi olarak büyük olacaktır” dedi.
Vali Yurtnaç, devletin bu tür dezavantajlı guruplar için her türlü desteği verdiğini, devletin sunduğu imkanlarla bu tür guruplara yardımcı olmak görevleri olduğunun altını çizdi.  Engellilerin sorunlarını aşmasında devletin önemli bir yol kat ettiğine dikkat çeken Vali Yurtnaç, ‘’Allah’tan gelene biz karşı gelemeyiz. Verdiği güzel nimetlere karşı şükredip, olumsuz bir durumda isyan etmeyeceğiz. Bu çocuklarımızı bu şekilde kabullenmek zorundayız. Kendinizi ve onları toplumdan soyutlamayın. Kendinizle ve toplumla barışık olun. Bu her insanın başına gelebilir. Engelli çocuğu olan anne-babaların yükü ağır, cüaynı zamanda da oldukça meşakkatlidir. Büyük sabır gerektiren bir yükün altındalar. Engelliler bizlere rabbimizin bir imtihan vesilesidir” diye konuştu.
Öte yandan, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Sefa Sofrasında da engelli vatandaşlarla bir araya geldi, engellilerle sohbet edip, sıkıntılarını dinledi. Vali Yurtnaç, engelliler için yeni bir tesis açacaklarını ifade ederek, “Merkez Ortaokulu önünde bulunan alana engelli vatandaşlarımız, gazilerimiz, şehit ve gazi ailelerimizin faydalanabileceği engelsiz yaşam alanı yapacağız” ifadelerini kullandı.

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