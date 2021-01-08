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Eğer istenirse her şey mümkün

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Eğer istersek her şey mümkün’ başlıklı toplantı düzenledi.

08 Ocak 2021 Cuma 00:08
Eğer istenirse her şey mümkün

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, e-twinning platformunda istekli ve gönüllü olan eğitimcilerle bir araya gelerek, e-twinning hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi. Öğretmen Büşra Kozan tarafından taslağı hazırlanan, diğer öğretmenlerin katkılarıyla düzenlenecek olan ilçe e-twinning projesinin temelleri de oluşturuldu. Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Pandemi sürecinde öğretmen ve öğrenciler için projenin en etkili biçimde planlanması hakkında görüş alışverişleri yapıldı. Motivasyon ve destek toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. E-twinning ile öğretmenlerin kişisel gelişim alanında gösterdikleri gayretler sonucu ilçemize sağlayacağı katkılardan bahsettik. ‘Eğer istersek her şey mümkün’ sloganı ile e-twinning platformuna giriş yapmış bulunmaktayız’’ diye konuştu.

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Eğer Istenirse Her şey Mümkün
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