Eğer istenirse her şey mümkün

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, e-twinning platformunda istekli ve gönüllü olan eğitimcilerle bir araya gelerek, e-twinning hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi. Öğretmen Büşra Kozan tarafından taslağı hazırlanan, diğer öğretmenlerin katkılarıyla düzenlenecek olan ilçe e-twinning projesinin temelleri de oluşturuldu. Milli Eğitim Müdürü Aksoy, ‘’Pandemi sürecinde öğretmen ve öğrenciler için projenin en etkili biçimde planlanması hakkında görüş alışverişleri yapıldı. Motivasyon ve destek toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. E-twinning ile öğretmenlerin kişisel gelişim alanında gösterdikleri gayretler sonucu ilçemize sağlayacağı katkılardan bahsettik. ‘Eğer istersek her şey mümkün’ sloganı ile e-twinning platformuna giriş yapmış bulunmaktayız’’ diye konuştu.