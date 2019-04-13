Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95977
ALTIN
239.114
DOLAR
5.7357
STERLİN
7.5332
EURO
6.4910

Ebru sanatı sevildi

SORGUN Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Merkezi ile birlikte ilçe merkezinde bulunan 14 okulda gerçekleştirdiği etkinlikte, öğrencilere ebru sanatı hakkında uygulamalı bilgi verildi.

Ebru sanatı sevildi

SORGUN Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Merkezi ile birlikte ilçe merkezinde bulunan 14 okulda gerçekleştirdiği etkinlikte, öğrencilere ebru sanatı hakkında uygulamalı bilgi verildi.

13 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
15 Okunma
Ebru sanatı sevildi

Öğrenciler ebru sanatını yapmayı çok sevdi. Her gün farklı okulda öğrencilerle bir araya gelen Ebru Sanatı öğreticileri, önce sanatın inceliklerini anlatıp, teorik bilgiler verdikten sonra, sınıfta oluşturulan atölyede ebru sanatı uygulamalı olarak gösteriliyor. Verilen bilgileri ve yapılan uygulamaları dikkatlice takip eden öğrenciler, bu kez öğrendiklerini uygulamak suretiyle üretmenin, başarabilmenin sevincini yaşıyor. Aynı zamanda da ebru sanatına olan ilgileri artıyor. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Merkezde sosyal etkinlik
Merkezde sosyal etkinlik
Pansiyon denetlendi
Pansiyon denetlendi
Tübitak Fuarı açıldı
Tübitak Fuarı açıldı
Bozok büyüyor
Bozok büyüyor
Eğitim konuşuldu
Eğitim konuşuldu
Sıfır Atık eğitimi
Sıfır Atık eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim