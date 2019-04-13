Ebru sanatı sevildi

Öğrenciler ebru sanatını yapmayı çok sevdi. Her gün farklı okulda öğrencilerle bir araya gelen Ebru Sanatı öğreticileri, önce sanatın inceliklerini anlatıp, teorik bilgiler verdikten sonra, sınıfta oluşturulan atölyede ebru sanatı uygulamalı olarak gösteriliyor. Verilen bilgileri ve yapılan uygulamaları dikkatlice takip eden öğrenciler, bu kez öğrendiklerini uygulamak suretiyle üretmenin, başarabilmenin sevincini yaşıyor. Aynı zamanda da ebru sanatına olan ilgileri artıyor.