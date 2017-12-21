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Ebru öğrendiler

YOZGAT Kazım-Nuran Dokuyucu Anaokulu öğrencileri Halk Eğitim Merkezi’nde ebru sanatını uygulamalı olarak öğrenerek icra etti.

Ebru öğrendiler

YOZGAT Kazım-Nuran Dokuyucu Anaokulu öğrencileri Halk Eğitim Merkezi’nde ebru sanatını uygulamalı olarak öğrenerek icra etti.

21 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Ebru öğrendiler

Ana okulunun minik öğrencileri derste teorik olarak öğrendikleri ebru sanatını Halk Eğitim Merkezi’nde uygulayarak bilgilerini pekiştirdi.
Minik öğrenciler Halk Eğitim Merkezi Ebru Atölyesi’nde öğretmenleri Özlem Parlak eşliğinde ebru yaptı.
Öğretmen Özlem Parlak, “Dersimizde öğrencilerimize ebru sanatını anlatmıştık ama gördük ki tam kavrayamadılar. Bunun üzerine halk eğitim merkezimizde öğrencilerimize bu sanatı uygulamalı olarak göstermiş olduk. Hem öğrendiler, hem keyif aldılar. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Sipahi’ye desteğinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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