Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapmasında uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olunması amacıyla hummalı bir çalışma yapıldı. Gençlik Merkezlerini uzaktan eğitim döneminde ‘EBA erişim noktaları’ olarak gençlerin hizmetine sundu. Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 345 Gençlik Merkezi’nde EBA eğitim seferberliği başlatıldı. İnternet veya bilgisayar sıkıntısı sebebiyle EBA derslerine giremeyen öğrencilerin merkezden yararlanabilecekleri bildirildi. Gençlerin eğitimlerinden geri kalmaması adına eldeki bütün imkanların seferber edildiği kaydedildi. İnternet veya bilgisayar sıkıntısı sebebiyle EBA derslerine giremeyen gençlere destek olunması adına Gençlik Merkezlerindeki inovasyon ve deneyap teknoloji atölyelerinde gerekli altyapı çalışmalarının hızla tamamlandığı ifade edildi. Söz konusu alanların pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlendiği, gençlerin, maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönül rahatlığı ile Gençlik Merkezlerinde derslerini takip edebilecekleri bildirildi.