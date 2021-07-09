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DYK Kursları devam ediyor

Yozgat il genelinde yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) devam ediyor.

09 Temmuz 2021 Cuma 00:56
DYK Kursları devam ediyor

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 12. sınıflara yönelik olarak Osman Durmaz Fen Lisesinde açılan yaz dönemi kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Akkan, yaz tatilinin kurslarla değerlendirilerek, yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklı gelen öğrencilerin başarılarında büyük bir oranda artış olacağına inandığını söyledi. Akkan, ‘’Her anlamda öğrencilerin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde eğitime farklı başlamak istiyoruz. Bu yılki 12. sınıflardan beklentilerimiz daha yüksek bulunmaktadır’’ dedi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy da, Okullarda eğitimin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin tatil dönemine girdiklerini hatırlattı. Aksoy, 8. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak ilçemizde DYK merkezleri oluşturulduğunu, kurslarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanıldığını kaydetti. Açılan kursu ziyaret eden Aksoy, ‘’8. Sınıf öğrencilerine Şehit Adem Canpolat Ortaokulunda açılan kurslara yoğun bir katılım sağlandığı görüldü’’ dedi. Öğrencilerle sohbet eden Aksoy, öğrencilerin kurslara katılmada göstermiş oldukları ilgileri dolayısıyla öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. 

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DYK Kursları Devam Ediyor
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