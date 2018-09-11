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Duvarları renklendiriyor

YOZGAT'ta resim öğretmenliği eğitimini yarıda bırakan Birgül Karaçay, çizdiği resimlerle okul duvarlarını rengarenk bir görünüme kavuşturuyor.

Duvarları renklendiriyor

YOZGAT'ta resim öğretmenliği eğitimini yarıda bırakan Birgül Karaçay, çizdiği resimlerle okul duvarlarını rengarenk bir görünüme kavuşturuyor.

11 Eylül 2018 Salı 07:00
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Duvarları renklendiriyor

Marmara Üniversitesi'nde resim iş öğretmenliği eğitimini evlilik nedeniyle yarıda bırakıp ayrılmak zorunda kalan Karaçay (27), resim sevgisini duvarları süsleyerek sürdürüyor. Duvarlarına çizdiği figürlerle okullara renk katmaya çalıştığını anlatan Karaçay, "Resim yapmayı çok seviyorum. Resim iş öğretmenliğini eğitimini alırken evlilik sebebiyle okulumu yarıda bırakmak zorunda kaldım. Şu anda okullar başta olmak üzere gelen talepler doğrultusunda duvarlara çeşitli resimler çiziyorum. Böylece hem öğrenciler hem ben mutlu oluyorum" dedi.

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