Duvarlar renklendi

Resim Öğretmeni Fatma Uzunoğlu yönetiminde gerçekleştirilen etkinliğe Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar da katılarak, öğrencilerle birlikte duvarlara fırça salladı. Çayıralan Çakmak Çetin Kaynarpınar Mesire Alanı'ndaki duvarlardaki yazı ve resimler yenilendi. Belediye Başkanı Ömer Codar, öğrenci, öğretmen ve belediye personeli ile birlikte yapılan etkinliğin ardından piknik yaptı. Başkan Codar, ‘Fatma Uzunoğlu öğretmenimize, öğrencilerimize, belediye personelimize, bu güzelliği Çayıralan’ımıza kazandıran Hakan Gültekin öğretmenime çok teşekkür ederim’ dedi.