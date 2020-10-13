DUVARLAR KALDIRILDI

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Sorgun ilçesindeki etkinlikten sonra Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hisarbey Ortaokulu’nda gerçekleştirilen ‘Kitap Okuma’ etkinliğine de destek verdi. Böyükata, ‘Hisarbey'den de Farabi çıkabilir’ ve ‘Ben de yaparım’ başlıkları etrafında farklı öğrenci grupları ile kısa okumalar yaparak, öğrencilerin ilgileri doğrultusunda çeşitli temaları ele aldı. Öğretmenlere yönelik olarak da ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ semineri veren Böyükata, mesleki bilgi ve birikimleri ışığında, deneyim ve fikirlerini paylaştı. Böyükata, etkinliğine katılan öğrencilere, eğitimine gönül vermiş gönüllülerin katkılarıyla temin edilen kitaplardan hediye etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, farklı sınıflardaki öğrencilerden oluşan gruplarla yaptığı iki söyleşide, kısa okumalar yaparak bilim insanlarının ve bilimin dünyasına kısa bir yolculuk gerçekleştirdi, öğretmenler ile verimli bir toplantı icra ederek, karşılıklı fikir alışverişinde de bulundu.

FARABİ ÇIKABİLİR

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, 5’inci ve 6’ıncı sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdiği söyleşide, ‘Hisarbey’den de Farabi çıkabilir’ başlığı altında çocuklarla sohbet tadında ilk etkinliği gerçekleştirildi. Eğitimlerinde yürütüldüğü okulun bahçesinde, bilime yön vermiş bilim insanlarının kısa biyografilerinin yer aldığı kitaplardan kısa okumalar yapıldı. Masal tadında hazırlanmış kitapları çabucak bitiren çocukların diğer kitapları da okumaya yönelmeleri dikkatten kaçmadı. Bütün öğrenciler okudukları kısımlardan anladıklarını ve düşüncelerini paylaştı. Böyükata, Farabi’den bahsederek, 2020 yılının ‘Farabi Yılı’ olarak ilan edildiğini hatırlattı. Böyükata, Kazakistan’nın Farab şehrinden olduğu, tahminen 870’li yılların başında dünyaya geldiği, Türkistan coğrafyasının önemli bilim insanlarından olduğu, bilim felsefesi ile ilgilendiği, Platon ve daha önceki diğer bazı bilim insanlarının çözemediği problemlerle ilgilendiği, insanlığın 'ilk öğretmeni' olarak bilinen Aristo’dan sonra Farabi’nin insanlık için 'İkinci Öğretmen' olarak anıldığını kaydetti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Farabi’nin daha önceki dönmelere ait bilgilerin geliştirilerek aktarılmasına da önemli katkısı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Böyükata, günümüzde kitaplara ve kaynaklara ulaşmanın daha kolay olduğuna vurgu yaparak, yabancı dil öğrenmenin, iyi eğitim almanın ve bilgiden bilgi üretmenin ve bilgiyi hayata yansıtmanın önemlini anlattı.

BEN DE YAPARIM

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Ben de yaparım’ başlığı etrafında 7’inci ve 8’inci sınıflarda okuyan öğrencilerle günün ikinci buluşmasını yaparak, ‘bilim okuryazarlığı’ yönünde çocukların küçük adımlar atmalarına ortam sağladı. Öğrencilere TÜBİTAK’ın ‘Bilim Teknik Dergisi’ üzerinden okuma ve incelemeler yapıldı. Açık havada gerçekleştirilen söyleşide, çocukların inceledikleri dergide ilgilerini ve dikkatlerini çeken kısımlardan bahsetmeleri istendi. Öğrencilerin soruları ve anlattıkları ışığında kısa bilgiler verildi. Çocukların güzel fikirler geliştirdiği ve etkinliğin hayal dünyalarını genişlettiği izlenimi edinildi. Söz açıldıkça öğrenciler canlıların yaşayışları, hayvanların dünyası, uydular, uzay araçları, beslenme, sağlık ve diğer teknoloji ürünleri hakkında meraklı sorular sormaya başladıkları görüldü.

EĞİTİM SEMİNERİ

Hisarbey’de bulunan ortaokul ve ilkokul öğretmenleri ile gerçekleştirilen ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim’ semineri kapsamında teknik bilgiler verildi. Karşılıklı düşünceler paylaşıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata tarafından proje fikrinin geliştirilmesinde izlenecek yollar ile projelerde hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma aşamalarında nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatıldı.

KÖY KOLEJİ ANLAYIŞI

‘Köy Koleji’ anlayışını da paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gün boyunca öğretmenlere her fırsatta, köy okullarının çok önemli fırsatlar barındırdığını, öğrenci sayılarının azlığı, çevre imanlarının eğitim için zengin ve geniş olduğunu, yeni öğretmen profillerinin avantajlı yanlarını söyledi. Böyükata, ‘Köy Koleji’ yaklaşımında, okullara Türkiye’nin farklı bölgelerinden, farklı branşlarda da yetkin ve farklı şehirlerde öğrenim görmüş öğretmenlerin görevlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Böyükata, sosyal yönü güçlü, bulunduğu çevreyi benimseyebilen, sanat ve kültürel faaliyetlerde aktif, proje tabanlı etkinliklere yatkın öğretmenlerin, meslek hayatlarında da huzurlu olacağını ve işinin hakkını vereceğini ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretmenlerin köy halkı ile de işbirliğinin önemini işaret ederek, ‘duvarsız okul’ bağlamında, okulun dışında, köyde sahip olunan her mekanın okul için bir uygulama alanı olduğunu hatırlatıp, değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Öğretmenlerin sorularına da cevap veren Prof. Dr. Böyükata, genç öğretmenlerin okulda yaptığı çalışmalarında takdire şayan olduğunu, fen sınıfının, kütüphanenin ve okulun fiziki ortamının çok güzel olduğunu söyledi.