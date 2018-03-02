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Durmaz’dan yeni okul

HAYIRSEVER İşadamı Osman Durmaz tarafından Çekerek ilçesinde inşa edilecek okulun imza töreni Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın katılımı ile Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirildi.

Durmaz’dan yeni okul

HAYIRSEVER İşadamı Osman Durmaz tarafından Çekerek ilçesinde inşa edilecek okulun imza töreni Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın katılımı ile Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirildi.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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Durmaz’dan yeni okul

Osman Durmaz Vakfı ile Yozgat Valiliği arasında imzalanan ‘Okul Yapım Protokolü’ ile Çekerek ilçesinde 16 derslikli okul inşa ettirilecek. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Tüm il ve ilçelerimizi, beldelerimizi ve köylerimizi eğitimde rekabete katmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da bu devam edecektir" dedi.

Bozdağ, hayırsever Osman Durmaz'ın Yozgat'ın yetiştirdiği, kazandığı parayla doğduğu yere, ülkesine, insanına yararlı işler yapmaya çalışan bir iş adamı olduğunu söyledi.
Durmaz'ın köyüne bir okul, ilçeye bir fen lisesi yaptığını, son olarak da bir okul ve yanına da 100 kişilik bir pansiyon yapacağını aktaran Bozdağ, Durmaz'ın okur-yazar olmadığı için o dönemde yurt dışına gidişinin de kabul edilmediğini, ancak alın teriyle mala ve kürekle çalışarak hayatında bir zenginleşme sağladığını bildirdi.


Bozdağ, şimdi pek çok eğitimli insana işveren Durmaz'ın kazancı ile pek çok hayırda öncülük ettiğine işaret ederek, Osman Durmaz'a şahsı, Yozgat milletvekilleri ve Çekerekliler adına şükranlarını sundu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, çevre, ulaşım, sağlık, enerji, sosyal devlet, toplu konut başta olmak üzere her alanda geçmişten daha iyi durumda bulunmanın sebebinin eğitim olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Hedefimiz, herkesin işi, aşı olsun, evi olsun ve evlatlarımıza aldığımız Türkiye'den daha güçlü, daha refah içinde bir Türkiye'yi bırakalım. Bunun da şartı eğitimin kalitesini artırmak" diye konuştu.

Hayırsever Osman Durmaz da, okul görmediğini ancak bunu gidermek için elinden geldiğince okullara hayır işleri yapmaya devam edeceğini, protokolü imzalanan okulu en kısa sürede biteceğini kaydetti. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt da, emeği geçenlere teşekkür etti.

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