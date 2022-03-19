Durağanlığa yer yok!

Üniversite Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi M. Emin Şahin’in yürütücü, Araştırma Görevlisi Hasan Ulutaş’ın araştırmacı olduğu ‘Memristif Kaotik Devrelere Dayalı Görüntü Şifreleme Tekniği ve Gerçek Zamanlı Uygulaması’ adlı proje çalışmasına TÜBİTAK’tan destek geldi. Multidisipliner bir çalışma olan projede, Fırat Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Barış Karakaya ve Almanya'da bir devlet üniversitesi olan Technische Universität Dresden’den Dr. A. Şamil Demirkol araştırmacı olarak yer aldı. TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenlerin ve proje ekibinde yer alan diğer öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, akademide durağanlığa yer olmadığını, akademinin bilgiyi üreten, yayan ve bilimselliği önceleyen kurumlar olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Eğer bir yerde başarıdan söz etmek gerekiyorsa orada muhakkak bir çalışma, çaba ve gayret söz konusudur. Üniversitemiz akademisyenlerinin kabul edilen projeleri, bu anlamda ciddi bir çalışma ve gayretin ürünüdür. Projenin yürütücüsü ve araştırmacısı akademisyenlerimiz başta olmak üzere projede yer alan diğer öğretim üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."