Doyasıya eğlendiler

Şenliklere İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte öğrenciler ve öğretmenler tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Büyük beğeni ile izlenen etkinlik seyircilerden tam not aldı. Havaların ısınması ile beraber Şehit Adem Canpolat Ortaokulu tarafından Bahar şenliklerinin düzenlendiğini belirten İl Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından çok güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Yaklaşık 2 yıl süren pandeminin ardından yapılan şenlik hepimize moral oldu. Şehit Adem Canpolat Ortaokulu tarafından düzenlenen Bahar Şenliğine katılarak sevgili öğrencilerimizin yarışma ve gösterilerini izleyip, müzik öğretmenlerimizden şarkı ve türküler dinledik. Bahar kokulu günlerin coşkusunu bizlere ve öğrencilerimize doyasıya yaşatan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi.

Haber Merkezi