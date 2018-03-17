Doğu-Batı arasındaki Endülüs anlatıldı

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, tarihini bilmeyen milletlerin geleceği olmayacağına dikkat çekerek, bugünkü Avrupa’nın gelişmesinde aydınlanma açısından Avrupa’yı Avrupa yapan etmenlerin temelinde Bağdat ve Endülüs’ün çok fazla etkisi olduğunu belirtti. Endülüs’ün batıyı aydınlatan bir ilim ve medeniyet merkezi olduğu ve tarihimizde çok büyük bilim insanlarının yetiştirdiğini kaydeden Karacabey, “Bu merkezlerin kaybıyla en çok üzüldüğümüz sadece toprak değil; medeniyetimizin bir parçasıdır. Eğer bu anlaşılabilirse bugünkü gençliğimiz tarafından bu doğru okunabilir ve yarına bu bilinçle hazırlık yapılabilirse gerçekten bizim yarınlarımız açısından çok büyük fayda sağlayacaktır” dedi.

Karacabey, öğrencilere derslerin dışında çok şey öğrenebilecek konferans, söyleşi, çalıştay ve sempozyumlara vakit ayırmaları ve ihmal etmemeleri noktasında yönlendirmelerde bulundu. Dr. Öğretim Üyesi C. Ersin Adıgüzel, Bozok Üniversitesi’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek siyasi coğrafyayı, fikir coğrafyasını ve düşünce coğrafyasını tamamen şekillendiren Endülüs neresidir, Endülüs medeniyeti, Endülüs İslam Medeniyetinin Batı dünyaya etkileri ve bu topraklarda yetişen bilim insanlarını detaylı olarak katılımcılara anlattı. Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Dr. Öğretim Üyesi C. Ersin Adıgüzel’e günün anısına plaket takdim etti.

