Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde öğretmenlerin, mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan DÖGEP toplantısı yapılarak, uygulanacak olan faaliyetler kararlaştırıldı. Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde merkezde görevli Meslek Dersleri, Arapça ve Din Kültürü ile Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yasin Cenan ‘Kur'an-I Kerim Öğretiminde Yöntem ve Teknikler’ konulu seminer verdi.