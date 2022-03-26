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DÖGEP Toplantısı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) kapsamında Şubat ve Mart ayları toplantısı yapıldı.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:43
DÖGEP Toplantısı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde öğretmenlerin, mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan DÖGEP toplantısı yapılarak, uygulanacak olan faaliyetler kararlaştırıldı. Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde merkezde görevli Meslek Dersleri, Arapça ve Din Kültürü ile Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yasin Cenan ‘Kur'an-I Kerim Öğretiminde Yöntem ve Teknikler’ konulu seminer verdi. 

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