Doğan, öğrencilerle buluştu

Öğrencilerin ilgi ve dikkatle takip ettiği etkinlikte Durali Doğan, yazarlığa nasıl başladığını, kitap okumanın yararlarını öğrencilerle paylaştı. Okuyan ve irdeleyen gençliğe duyulan ihtiyacı vurgulayan Doğan, yazdığı tiyatro eserlerini, yayınladığı araştırma kitaplarını nasıl ve hangi ortamda yazdığını anlattı. Doğan, konuşma aralarında yazdığı şiirlerden örnekler okudu. Akademisyen Süreyya Kodcatepe, öğrencilere ‘akademik kariyere başlangıç noktasında dikkat edilmesi gereken kurallar, kişisel gelişim, gençlik projeleri, Avrupa birliği gençlik çalışmaları hakkında’ bilgiler verdi.