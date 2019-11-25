Doğan, hikayesini paylaştı

Doğan, öğretmenlere kendi hayatından örnekler vererek tiyatro ve araştırma kitapları yazmaya nasıl başladığını, hayat hikayesinden kesitler sunarak aktardı. Doğan, her öğretmenin yaşadığı yörenin çevre incelemesi yapması, yerel kültürü iyi tanımasının başarısını artıracağını vurgulayan Doğan, yaptığı araştırmalarda öğrencilerden, öğretmenlerden ve halkın bizzat kendisinden çok faydalandığını anlattı. Doğan, ‘’Yozgat ve çevresinde Türk Edebiyatı'na çok güzel örnekler vermiş, yazar, gazeteci, aşık ve şair, bilim insanı yetişmiştir.