Doğa ve Bilim Kampı Başlıyor

Yozgat Merkez ve ilçelerinde ortaokul seviyesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik ilk kez gerçekleştirilecek TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı çamlıkta yapılacak doğa yürüyüşü ile başlayacak. 6 Ekim 2018 tarihinde Saat:13.30’da Yozgat Valiliği Konferans Salonunda yapılacak açılış programıyla başlayacak etkinlikler, 13 Ekim 2018 tarihinde tamamlanacak. Yozgat İl milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’İlimizde kurumlar arası iletişimin en üst düzeyde gerçekleşmesini hedefleyen projede Yozgat Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü ve Yozgat TEMA Vakfı Başkanlığı destekçi kurumlar arasında yer almaktadır. Proje kapsamında Ortaokul 6,7 ve 8. Sınıf öğrencilerinden 40 öğrenci katılımcı olarak yer alacaktır. Etkinliklerde Bozok Üniversitesinden 4 akademisyen ve Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezinden 14 öğretmen uzman, eğitmen ve rehber olarak görev yapacaktır. Toplam 8 gün 7 gece konaklamalı olarak planlanan etkinliklerde öğrencilerimiz bilimsel süreçleri doğada zevkli etkinlikler yoluyla tanıyacak, öğrencilerimize doğa ve bilimin iç içe olduğu öğrenme ortamları oluşturulacaktır. Öğrenciler bilime dokunarak bilimsel süreç becerilerini ve yeteneklerini geliştirirken, farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyen ve öğretmenler ile bir araya gelerek onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanacaklardır’’ dedi.