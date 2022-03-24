Doğa sevgisi

Çiçekdağı Orman İşletme Şefliği tarafından Öğretmen Turgut Yılmaz İlkokulu bahçesinde fidan dikildi. Fidan dikim etkinliğine Kaymakam Rabia Naçar katıldı. Naçar, öğrencilerle birlikte fidan dikti ve fidanların can sularını verdi. Fidan dikmenin öneminden bahseden Naçar, “Hepimizin bildiği gibi ağaç dikmenin çevre üzerine son derece olumlu katkıları bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ağaçların hava kirliliğini azaltması, zamanda erozyon kontrolü, toprak kaymasını önlemedir ve bunlar gibi birçok sayısız faydası bulunmaktadır. Çocuklara ve gençlere çevre ve doğa bilincini aşılamak için bu gibi faaliyetlerin çok önemli” dedi.