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Doğa Eğitimi

Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Saraykent ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik ‘Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Türünden Proje Hazırlama Stratejileri’ konulu seminer verdi.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:10
Doğa Eğitimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Saraykent İlçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik ‘Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Türünden Proje Hazırlama Stratejileri’ konulu seminer verdi. İnternet üzerinden video seminer yoluyla düzenlenen toplantıda, proje konularına ilgi duyan ve proje yapma hazırlığında olan öğretmenler katıldı. 45 civarında katılımcının soruları da yanıtsız bırakılmadı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerine değindi ve TÜBİTAK’ın destek programları hakkında bilgiler verdi. Özellikle TÜBİTAK - 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı için proje sunma hazırlığı yapanlara yönelik pratik bilgiler paylaşan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bu türden projeler için içerik aktarımı, yaygın etki ve yapılabilirlik boyutlarının nitelikli biçimde hazırlanması ve proje metninde açık biçimde yazılması gerektiğinden bahsetti. Prof. Dr. Böyükata, TÜBİTAK 4004 türü projelerde eğitim-öğretim müfredatında olduğu halde öğrenilmekte zorluk çekilen konuların etkileşimli uygulamalar ile yapılmasına önem verilmesinin yerinde olacağını hatırlatarak, proje sürecinde öğrenci de meydana gelen bilgi ve beceri düzeyinde gözlenen değişiklik için doğru ve etkili ölçme-değerlendirme araçlarının tespitinin önemine vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Doğa Eğitimi
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