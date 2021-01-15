Diyarbakır’a da uzandık

Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın verdiği ‘Öğrenci Odaklı Proje Etkinlikleri ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ konulu eğitim semineri, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Zeynep Bodur’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Farklı şehirlerden katılımların da olduğu toplantıdan 300 civarında öğretmen yararlandı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje döngüsü yönetimine, TÜBİTAK programlarına ve yarışmalara ilişkin bilgiler verdi. Katılımcıların sorularını da cevaplandırdı. Bazı katılımcılar tarafından toplantıya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, gayet kapsamlı, genel olarak tüm proje türleri hakkında çerçeve oluşturan bir sunum olduğu, proje yazma aşamalarının tümü hakkında sistemli, ayrıntılı ve kapsamlı bir içerik oluşturma açısından oldukça faydalı olduğu, toplantının proje yazma eğitimi düzeyinde olduğu belirtildi. Katkılarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür edildi.