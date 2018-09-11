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Diyanet güvencesi

DİYANET Vakfı Yozgat Şubesi tarafından hizmete açılan öğrenci yurtlarına kayıtlar başladı. İl Müftüsü ve Yozgat Diyanet Vakfı Şube Başkanı Salih Sezik, kız öğrenci yurtlarına öğrenci alımına başladıklarını söyledi.

Diyanet güvencesi

DİYANET Vakfı Yozgat Şubesi tarafından hizmete açılan öğrenci yurtlarına kayıtlar başladı. İl Müftüsü ve Yozgat Diyanet Vakfı Şube Başkanı Salih Sezik, kız öğrenci yurtlarına öğrenci alımına başladıklarını söyledi.

11 Eylül 2018 Salı 07:00
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Diyanet güvencesi

Bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek olan yurt, yüksek konforu ile dikkat çekiyor. Öğrencilerin konforu için en ufak ayrıntılara dikkat edilen yurdun kapasitesi 133 kişilik olacak. FETÖ'den alınarak Türkiye Diyanet Vakfına devredilen bina, sıcak bir yuva ortamında yurt hizmeti sunacak. Yurdun 133 kişilik olacağı, odaların 4 öğrenci kalacak şekilde tasarlandığı, her öğrencinin kendine ait dolap, komidin ve kitaplığa sahip olduğu belirtildi. Sınırsız internet, bilgisayar odası, kütüphane, mescit, 24 saat sıcak su, çamaşırhane, spor odasının da yer aldığı ‘Türkiye Diyanet Vakfı’na ait yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de olacak. Resmi tatillerde ve hafta sonları öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için de sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği verilecek. Güvenliğin en üst seviyede tutulduğu yurtta giriş ve çıkışlar turnike sistemi ile sağlanacak.  Diyanet Vakfı Yozgat Şube Başkanı Salih Sezik, yurdun yüksek konforuna dikkat çekti. Sezik, uzun süredir kapalı olan yurt binasının vakfa geçtikten sonra vakıf aracılığı ile yenilenerek bu sene ilk öğrencilerini kabul edeceğini belirtti. Sezik, “Kayıtlarımız sürüyor. Yurdumuz 133 öğrenci kalacak şekilde tasarlandı. Sınırsız internetten, özel kitaplık ve etüt salonlarına kadar birçok alanda hizmet verecek olan yurdumuz son derece modern bir hizmet binası oldu. Burada öğrencilerimize ev sıcaklığını yaşatmak istiyoruz. Sınırlı sayıda olan kontenjanlar için öğrencilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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