Diş Hekimliğine atama

YOZGAT Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı görevine Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilüfer Çelebi atandı. Fakülteye 2022/23 döneminde öğrenci alınacağını bildirdi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültesi’nden sonra Diş Hekimliği Fakültesi’nin de hem Yozgat’a hem de bölgeye önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Deneyimli ve başarılı bir akademik geçmişe sahip olduğuna vurgu yaptığı Prof. Dr. Nilüfer Çelebi’nin Diş Hekimliği Fakültesine dekan olarak atandığını bildiren Karadağ, ‘’Kendisini aramızda görmekten mutluluk duydum. Bundan sonra bilgi ve tecrübelerini üniversitemiz ve geleceğin diş hekimleri ile paylaşacak. Kısmet olursa 2022 yılında Diş Hekimliği Fakültemize öğrenci alacağız’’ dedi. Rektör Karadağ, bu süre zarfında fakültenin kadrolaşmasını tamamlayacaklarını, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile ağlık sektöründe halka en kaliteli en iyi hizmeti vermenin çabası içerisinde olacaklarını anlattı. Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Çelebi de, Yozgat Bozok Üniversitesi ailesine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki süreçte fakülte olarak, üniversitenin güzel yarınları için elinden gelen gayreti göstereceğini bildirdi.