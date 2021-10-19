Diş Hekimliği açıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne dönüştürülen, eski Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasının açılışı il yöneticilerinin katılımı ile yapılırken, bu yıl ilk kez 41 öğrencinin kayıt işlemleri tamamlanarak fakültede eğitim öğretime başlanıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, bu yıl ilk kez 41 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Tadilat sonrası Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden, Diş Hekimliği Fakültesi'ne dönüştürülen binada incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat0, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Çelebi’den bilgiler aldı. Rektör Karadağ, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerle olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, ‘’4 ay önce kurulan fakültemizin öğrencilerine kavuşmuş olması çok çok önemliydi. Verilen sözü çok büyük gayretlerle yerine getirdik. Dekanımızın atanması ve 6 Öğretim Üyesinin alınması ile birlikte şu anda eğitim öğretimi başlatıyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin büyük hedefleri ve idealleri var. Geleceğin Diş hekimlerinin Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Yozgat’ımızda yetişecek olması başka bir gurur, başka bir heyecan’’ dedi. Karadağ, bu sene itibari ile 20 tane ünitin konuşlanacağını, 2022 yılı itibari ile 20 ünit ile diş tedavisine başlayacaklarını bildirdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, öğrencilerin bir sıkıntıyla karşılaşmaları halinde kendilerine ulaşabileceklerini bildirdi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Ziya Polat ise, ‘’Yiğitler Şehri Yozgat’ta sizleri görmekten mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yozgat’a hoş geldiniz. Yozgat ikinci eviniz, büyüklerinizde ikinci aileniz oldu. Yozgat’ta yaşarken Yozgat’ı da yaşayın. Tarihi ve turistik yerlerini de gezin. Sizin bir büyüğünüz, ağabeyiniz olarak kapımız sizlere açık. Yaklaşık 23 Bin kişilik öğrencimizle bugün eğitime başladık. Bu binamız Tıp Fakültesi olarak kullanılmıştı. Şimdi Diş Hekimliği binası olarak eğitime yetiştirildi. Güzel bir bina, yeri de güzel ancak binalarımızı güzelleştiren siz kardeşlerimizsiniz. Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı okullarımızı kapattık. Bugün yüz yüze eğitime başlamış olmaktan memnun olduğumu belirtmek isterim. Yozgat’ta ne erkek kardeşlerimizin ne kız kardeşlerimizin barınma gibi sıkıntısı yok’’ ifadelerini kullandı. *Sümeyye İlhan*