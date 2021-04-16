Öğrenciler masalları ve hikayeleri dinleyerek, hayallerini resmediyor. Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu Okul öncesi öğretmeni Nazlı Barış, ortak olduğu ‘Dinlediklerim, Hayalimde’ eTwinning projesi kapsamında öğrencileri erken yaşta masallarla, hikayelerle buluşturarak, öğrencilerin işitsel, bilişsel becerilerini sanata dönüştürmeyi hedefliyor. Öğrenciler, dinlediklerine ilişkin görsel olmaksızın hayallerini çizme döküyor. Kazım Nuran Dokuyucu Anaokulu okul öncesi öğretmeni Nazlı Barış, ‘’Geleceğimiz olan çocuklarımızın hayal güçlerinin ne kadar kuvvetli olduğunu ve aslında görseller olduğunda hayallerini değil de gördüklerini çizdiklerini düşünüyoruz. Bu yüzden işitsel dikkate yoğunlaşıp dinlediklerini hayal edip diledikleri gibi çizerek her çocuğun hayalinin farklı olduğunu fark etmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın sanal dünyadan uzaklaşarak hayal dünyasına yolculuk etmesini sağlamayı hedefliyoruz’’ dedi. Seyfittin Sağlam