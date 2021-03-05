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Din görevlilerine seminer

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Ankara’nın Mamak İlçesinde görev yapan müftülük personeline yönelik ‘Proje Tabanlı Sosyal Etkinlik Tasarını ve Yönetim Stratejileri’ konulu seminer verdi.

05 Mart 2021 Cuma 00:07
Din görevlilerine seminer

Daha önce Yozgat Bozok Üniversitesi Camii’nde görevli iken, Ankara Mamak İlçe Müftülüğü emrine tayini çıkan Din Görevlisi Adem Serdar Türüdü, video/konferans yöntemiyle gerçekleştirilen etkinliğe moderatörlük yaptı. 30 civarında kişinin yararlandığı seminerde, Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tabanlı çalışmaların önemine değinerek, sürekliliği olan ve sonuçlarına kaynak olarak başvurulabilen çalışmalar yapmak gerektiğini hatırlattı. Böyükata, deneyimli meslektaşların hatıralarını sözlü olarak dinlemek yerine, başarıyla tamamlanmış ve yazılı olarak ortaya konmuş raporları okumanın daha doğru olacağını kaydetti. Böyükata, bu bağlamda proje mantığıyla nitelikli etkinlikler yapmalarını önerdi, proje süreçleri ve yazım teknikleri konularında bilgiler paylaştı. 

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Din Görevlilerine Seminer
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