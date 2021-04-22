Dilekleri yerine getirildi

Sarıkaya İlçesi ve köylerinde eğitim- öğretim gören 60 öksüz ve yetim öğrencinin dileklerini gerçekleştirmek üzere eğitimciler yola çıktı. Öğretmenler, sohbet esnasında öğrencilerin dileklerini not aldı. ‘’Annem/babam hayatta olsa ondan şunu isterdim’’ diyen öğrencilerin dilekleri gerçeğe dönüşmeye başladı. Hayırseverler, iş adamları, STK'larının kampanyaya destek verdi, alınan hediyeler çocuklara ulaştırılmaya başlandı. Kaymakam Selami Işık’ın da katılımlarıyla ilk hediyelerden olan bisikletler öğrencilere teslim edildi. Oyuncak arabadan konuşan bebeğe, tabletten bisiklete 'Bir öksüz/yetimin bir dileğini de ben gerçekleştirmek isterim' diyen hayırseverler kaymakamlığa veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri belirtildi.