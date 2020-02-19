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Dil kursuna yoğun ilgi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan ‘İşaret dili’ kursuna öğrenciler ve kamu çalışanları yoğun ilgi gösteriyor.

19 Şubat 2020 Çarşamba 03:11
Dil kursuna yoğun ilgi

İşaret dili eğitmeni Meryem Aksu, kursa kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerinden yoğun talep olduğunu söyledi. Aksu, "Kursiyerlerimizin işitme engelli vatandaşlarımıza yardım etmek, onlarla iletişime geçmek, onlara yardım etmek istemeleri bizi mutlu ediyor. İşaret dili öğrenebilecek kolay bir dil. Kursiyerlerimiz kurs sonunda bir tercümanlık seviyesinde değil ama işitme engelli vatandaşlarla sohbet edebilecek duruma geliyor" dedi.  Kursların 6 hafta sürdüğünü dile getiren Aksu, yoğun talepten dolayı sürekli yeni kurslar açıldığını, kurs sonunda başarılı öğrencilere sertifika verildiğini sözlerine ekledi.  Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi birinci sınıf öğrencisi Ceylan Demir de kursa engellilerin dilini anlamak onlarla empati kurmak amacıyla katıldığını ifade ederek, "İleride karşılaşırsam onlara her türlü konuda yardımcı olmak isterim, onları düşündüğüm için katıldım" diye konuştu.  Okul öncesi öğretmeni Zeynep Gönoğlu da okula gelen engelli bir öğrenciyle iletişim kurmada zorluk çektiğini ve çok üzüldüğünü anlatarak, "Onların dilinden anlamak gerektiğini düşünerek bu kursa geldim. Herkesin bu kursa gelmesini öneririm" ifadesini kullandı.  Eda Gençer ise "Ben çocuk gelişimi öğrencisiyim, bölümüm gereği çalışma alanlarım anaokulları ve özel eğitim kurumları olduğu için oradaki işitme engelli öğrencilere etkili bir eğitim vermek için kursa katıldım" dedi.

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Dil Kursuna Yoğun Ilgi
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