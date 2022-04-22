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‘DiKKAT BUZLANMA VAR’

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde devam eden Robotik Kodlama kursunda geliştirilen ‘Dikkat Buzlanma Var’ projesi TEKNOFEST finallerine kaldı.

22 Nisan 2022 Cuma 00:09
‘DiKKAT BUZLANMA VAR’

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Robotik Kodlama kursunda eğitim alan kursiyerler tarafından geliştirilen Dikkat Buzlanma Var projesi Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) beğenilerek finallere kalma başarısı elde etti. Yollardaki buzlanmanın daha önceden sürücülere haber vermesinin amaçlandığı proje hakkında bilgi veren Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Aydın, müdürlük olarak kendi bünyelerinde Robotik Kodlama üzerine açtıkları kurslarda, kursiyer ve usta öğreticilerin işbirliğiyle yaptıkları projelerin Türkiye çapında yarışmalara katıldığını söyledi.  Bu yıl ilk kez üç eserle TEKNOFEST’e müracaat ettiklerini vurgulayan Aydın, ayrıca başka bir okul ile geliştirdikleri proje ile TEKNOFEST’e müracaat ettiklerini hatırlattı. TEKNOFEST’te ön elemeden iki tane projelerinin geçtiğine vurgu yapan Aydın, projelerinin birinin ön elemelerde, diğerinin ise finallere kaldığını ifade etti. Aydın, projenin yollardaki buzlanmanın daha önceden sürücülere haber verilmesi konusuyla alakalı bir proje olduğunu belirtti. Projenin geliştirilebilir bir aşamada olduğunu da anlatan Aydın, “Projenin fikir babalığını ve projenin uygulama aşamasında bizlere büyük destek sağlayan Dilek hocama teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde öğrencilerimize de başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım proje hedef ve amacına ulaşır. Bunun için gereken mali desteği de biz arkadaşlara sağlayacağız ve bu projeyle TEKNOFEST’e katılım sağlamayı düşünüyoruz” dedi.
TEKNOFEST’te finale kalan Dikkat Buzlanma Var projesini Yozgat Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Dilek Erkekli gözetiminde, kursiyer Yasemin Can Deniz kaptanlığında, kursiyerler Emine Karaca, Eyüp Çalışkan, Yusuf Çalışkan, Burak Şahingöz, Asım Çalışkan ve Hüseyin Şerefli tarafından hazırlandı. •Sema Nur Koçaker•

Son Güncelleme: 21.04.2022 22:13
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