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Dikiş Kursu açıldı

ÇAYIRALAN ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara yönelik dikiş kursu açıldı.

Dikiş Kursu açıldı

ÇAYIRALAN ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara yönelik dikiş kursu açıldı.

19 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Dikiş Kursu açıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, kursu ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti. Bozdağ, Halk Eğitim Merkezi’nin Türkiye´de okul dışında öğrenme imkanını sunan ve tüm ülkede teşkilat yapısı bulunan, gençlere okul dışında farklı konularda bireysel gelişim imkanları sunan yaygın eğitim kurumu olduğunu hatırlattı. Bozdağ, “Kursiyerlerimizin yaptığı el emeği ve göz nuru işleri inceledik. Bizler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman katkı sunmaya hazırız. Bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alaka için başta kurs usta öğreticisi Mehtap Hanıma ve kursiyerlere teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

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