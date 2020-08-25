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Dezenfekte edildi

Yozgat’ta öğretmenlere yönelik düzenlenen seminer çalışması öncesinde okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

25 Ağustos 2020 Salı 00:36
Dezenfekte edildi

YOZGAT il genelinde öğretmenlere yönelik başlatılan ve 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan seminer çalışmaları öncesinde, tüm okullarda korona virüse karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, okulların dezenfekte edilmesinin yanında okullarda kullanılmak üzere maske ve dezenfektan temininin de yapıldığını bildirdi. Yazıcı, ‘’Okullarımızın dezenfekte edilmesindeki katkılarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse ve ekibine, katkı sağlayan diğer belediyelerimize, Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Şubesine, ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul/ kurumlarımızın yöneticilerine, yardımcı hizmetli personelimize teşekkür ederim. Seminer çalışmasına katılacak arkadaşlarımıza sağlık ve esenlikler dilerim’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Dezenfekte Edildi
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