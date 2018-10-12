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Devlet Okulunun cirosu solladı!

YOZGAT’ta uygulama oteli de işleten Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017 yılında 4 milyon 463 bin 818 lira ciro yaparak Türkiye’deki ‘En Yüksek Döner Sermaye Gelir’ sıralamasında 5. sırada yer aldı.

Devlet Okulunun cirosu solladı!

YOZGAT’ta uygulama oteli de işleten Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017 yılında 4 milyon 463 bin 818 lira ciro yaparak Türkiye’deki ‘En Yüksek Döner Sermaye Gelir’ sıralamasında 5. sırada yer aldı.

12 Ekim 2018 Cuma 06:53
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Devlet Okulunun cirosu solladı!

 Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2017 yılında en fazla üretim yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleri yayımlandı. Yozgat’ta turizm sektöründe öğrenci yetiştiren Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4 milyon 463 bin 818 lira ciro yaparak Türkiye’de En Yüksek Döner Sermaye Geliri gerçekleştiren 50 okul arasında 5. sırada yer aldı. Okulun elde ettiği cironun 800 bin lirası devlete vergi olarak ödenirken yüzde birlik kısmı ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına veriliyor. Uygulama oteli olarak işletilen okullarında 150 öğrenci hem mesleklerini öğreniyor hem de eğitimlerini başarıyla sürdürüyorlar. Aldıkları uygulamalı otelcilik eğitimi ile öğrenciler okullarını bitirir bitirmez kalifiye eleman olarak iş hayatına başlıyorlar. 

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Devlet Okulunun Cirosu Solladı!
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