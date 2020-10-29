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Detaylar netleşti

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını döneminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderdi.

29 Ekim 2020 Perşembe 00:45
Detaylar netleşti

Haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları, salgından önce olduğu gibi yürütülecek. Milli Eğitim Bakanlığı, haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacağını bildirdi. Ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı pandemi döneminde yapılacak sınavlar ile ölçme değerlendirme yöntemleriyle ilgili detayları il ve ilçe müdürlüklerine gönderdiği bir genelgeyle açıkladı. Sınavlar okullarda yüz yüze yapılacak, ancak öğrenciler uzaktan eğitimle aldıkları derslerle ilgili de performans ödevleri hazırlayacak. Yıl sonu notları hem yazılı sınavlardan hem de performans çalışmalarının ortalamaları alınarak hesaplanacak.

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