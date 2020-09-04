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Destekleme Kursu

ÇANDIR ve Çayıralan ilçelerinde 8’inci sınıflara yönelik Destekleme ve Yetiştirme kursları devam ediyor.

04 Eylül 2020 Cuma 00:00
Destekleme Kursu

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan, Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu bünyesinde 8. sınıflar için açılan Destekleme ve Yetiştirme kursu kapsamında ziyarette bulundu. Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal da Atatürk Ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu Ortaokulunda Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına uzun aradan sonra okulların açılması ile devam eden öğrencileri ziyaret etti. Kapal, okul öğretmenleri ve öğrencileri okulu çok özlediklerini okulların açılmasına çok sevindiklerini ifade ettiler. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaretinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, okul yöneticilerinden, öğretmenlerden, öğrencilerin sık sık ellerini yıkamaları maskelerini takmalarını mesafe aralığına dikkat etmelerini İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymalarını istedi.

Anahtar Kelimeler:
Destekleme Kursu
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