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Destekleme kursu

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Destekleme Kursları devam ediyor.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:00
Destekleme kursu

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Devevi dağı eteklerindeki Gümüşsu Ortaokulu ve Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulu’nda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursunu ziyaret etti. Öğrencilerle buluşup, sohbet eden Aksoy, hafta sonunda girecekleri Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aksoy, Öğrencilerimize kendilerini çok sevdiğimizi, tüm çabamızın onların başarılı olmaları için olduğunu paylaştık. Pandemiye rağmen eğitimlerinden geri kalmamaları için yoğun çaba sarf ediyoruz. Tüm çabalarımız geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz içindir’’ dedi.

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Destekleme Kursu
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