DESTEKLEME KURSLARI

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kursların ortamları, belirlenen hedeflere yönelik çalışmaların gerçekleşme durumu, öğrenci katılımı, memnuniyet durumlarının tespiti için rehberlik ve donatım çalışması yapıldığını söyledi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Türk Telekom Anadolu Lisesi’nde devam eden kurslarda görevli öğretmen ve kurslara devam eden öğrencilerle görüştü, dersleri izleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yazıcı, öğrencilere veremli ders çalışma, kitap okuma, anlama ve algılama yöntemleri konularında bilgiler aktardı. Yazıcı, Çanakkale Şehitleri anısına yapılan köşeye hayran kaldı.