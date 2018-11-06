Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
210.571
DOLAR
5.3505
STERLİN
6.9500
EURO
6.0958

DESTEKLEME KURSLARI

YOZGAT’ta öğrencilerin akademik, sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerine destek olmak amacıyla il genelinde 3 bin 276 kurs açıldı, bu kurslara 23 bin 937 öğrencinin katılarak, bin 481 öğretmenin görevlendirildiği açıklandı.

DESTEKLEME KURSLARI

YOZGAT’ta öğrencilerin akademik, sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerine destek olmak amacıyla il genelinde 3 bin 276 kurs açıldı, bu kurslara 23 bin 937 öğrencinin katılarak, bin 481 öğretmenin görevlendirildiği açıklandı.

06 Kasım 2018 Salı 07:02
19 Okunma
DESTEKLEME KURSLARI

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, kursların ortamları, belirlenen hedeflere yönelik çalışmaların gerçekleşme durumu, öğrenci katılımı, memnuniyet durumlarının tespiti için rehberlik ve donatım çalışması yapıldığını söyledi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, Türk Telekom Anadolu Lisesi’nde devam eden kurslarda görevli öğretmen ve kurslara devam eden öğrencilerle görüştü, dersleri izleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yazıcı, öğrencilere veremli ders çalışma, kitap okuma, anlama ve algılama yöntemleri konularında bilgiler aktardı. Yazıcı, Çanakkale Şehitleri anısına yapılan köşeye hayran kaldı.

Anahtar Kelimeler:
DESTEKLEME KURSLARI
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Eğitim Yuvalarına Ziyaret
Eğitim Yuvalarına Ziyaret
Okul Müdürlerine Eğitim
Okul Müdürlerine Eğitim
KPSS heyecanı
KPSS heyecanı
Liselilerden anlamlı proje
Liselilerden anlamlı proje
ERZURUM-KARS’I GEZDiLER
ERZURUM-KARS’I GEZDiLER
Sabah namazında buluştular
Sabah namazında buluştular

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim